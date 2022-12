Che fine ha fatto Alessia Merz? Una ex velina passata dalle stelle alle stalle | non potrete crederci!

Leggi su curiosauro

(Di sabato 24 dicembre 2022) Chehala bellissima? Conosciuta dal pubblico soprattutto grazie al ruolo dia Striscia la notizia e a Non è la Rai, la bella showgirl ormai ha lasciato il mondo dello spettacolo da anni. Cosa fa e come è diventatadopo ladella sua carriera in televisione? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita attuale! Fonte youtubeTra le showgirl più amate degli anni ’90 c’è sicuramente. La soubrette trentina ha esordito in televisione con la seconda edizione dello storico programma Non è la Rai. Da lì in poi ha preso parte a moltissime trasmissioni di successo, come per esempio Striscia la Notizia, che la chiamerà per fare la. La vita di ...