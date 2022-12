Celebrazioni con Papa Francesco per le festività natalizie 2022

(Di sabato 24 dicembre 2022) ROMA – Tv2000 e inBlu2000 trasmettono in diretta, nei giorni delle, dal 24 dicembreall’8 gennaio 2023, tutte lecon. Tra gli eventi con il Pontefice: la Messa di Natale, sabato 24 dicembre ore 19.30; la Benedizione Urbi et Orbi, domenica 25 dicembre ore 12; i Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso sabato 31 dicembre ore 17; la Messa nella festa di Maria Madre di Dio ore 10 e l’Angelus da Piazza San Pietro ore 12 domenica 1 gennaio; la Messa dell’Epifania ore 10 e l’Angelus da piazza San Pietro ore 12 venerdì 6 gennaio. Le, sulle emittenti Cei, si concludono domenica 8 gennaio con la Messa alle ore 9.20, nella Cappella Sistina, nella festa del Battesimo ...

Vatican News - Italiano

