CdS – Tetê prenota un posto nel nuovo Brasile

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 dicembre 2022) 2022-12-24 02:29:09 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Mentre l’Argentina non dorme da domenica sera per celebrare il terzo Mondiale vinto e Leo Messi, entrato nella storia come Mario Kempes nel 1978 e Diego Maradona nel 1986, insi vivono giorni di ansia per la salute di Pelé e si ragiona solo sul futuro della Seleçao. Il primo nodo da sciogliere riguarda ilct: Tite ha lasciato dopo la deludente avventura in Qatar. Il grande obiettivo è Ancelotti, che ha un contratto con il Real Madrid fino al 2024 e ha già fatto sapere di volerlo rispettare. Sono tornati di moda anche i nomi di Guardiola e Mourinho, che però resta al centro dei pensieri della federazione portoghese. Il presidente Ednaldo Rodrigues prende tempo. L’unica certezza è che scatterà un rinnovamento profondo all’interno della Seleçao. E ...