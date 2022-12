(Di sabato 24 dicembre 2022) AncheAdorni. No, non è possibile. Dopo Arnaldo Pambianco ed Ercole Baldini un altro grande ci ha lasciato. Non ha vinto moltissimo ma corse importanti. Un Giro d'Italia nel 1965, lasciando ...

La Gazzetta dello Sport

è stato, come dicevo, il primo commentatore tecnico del ciclismo. Mitiche le sue telecronache con il grande Adriano De Zan. Ricordo che il mio primo Mondiale da commentatore tecnico l'ho ...Il presidente Cordiano Dagnoni ha detto: 'ConAdorni c'era un rapporto di lunghissimo ... Le parole di Davide. L'ex ciclista, opinionista e commentatore televisivo ha dichiarato: 'Per ... Cassani: "Vittorio era l'eleganza, non solo in bici. E mi innamorai del ciclismo grazie a lui" L'ex c.t. della Nazionale vide dal vivo il Mondiale vinto da Adorni nel 1968 a Imola: "È stato un maestro per Gimondi e Merckx, anche in tv era un fuoriclasse" ...Il mondo dello sport e del ciclismo, in lutto per la morte di Vittorio Adorni. L'ex ciclista emiliano aveva 85 anni. A dare la notizia del decesso di ...