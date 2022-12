Gazzetta del Sud

Una storia andata troppo oltre. Ed è per questo che un carabiniere è stato trasferito per condotta "disdicevole e poco opportuna". Il fatto è accaduto in provincia di Verona e si riferisce ad un "...- - > Rivalità in amore dentro unadei carabinieri del Veronese: la lite finisce in tribunale.a Verona: il brigadiere è l'amante della moglie del comandante. Una torbida vicenda amorosa nata all'interno delladei carabinieri di un grosso centro della provincia di ... Caserma bollente a Verona. Amante della moglie del comandante: carabiniere trasferito Rivalità in amore dentro una caserma dei carabinieri del Veronese: la lite finisce in tribunale. Caserma bollente a Verona: il brigadiere è l’amante della moglie del comandante. Una torbida vicenda am ...Una storia andata troppo oltre. Ed è per questo che un carabiniere è stato trasferito per condotta "disdicevole e poco opportuna". Il fatto è accaduto in ...