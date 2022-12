Casamicciola | Legnini in visita agli sfollati

(Di sabato 24 dicembre 2022) ISCHIA – Il commissario per l’emergenza frana di Ischia, Giovanni, è stato inieri sera in tutti gli alberghi che ospitano gliha rivolto i suoi auguri di Natale ai cittadini, circa 400, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni dopo il disastro del 26 novembre scorso e che passeranno le festività natalizie in hotel o nelle case di parenti o amici che li hanno accolti.era accompagnato dal vice commissario prefettizio Beniamino Cacciapuoti. Ha risposto alle domande deglie ha illustrato la situazione attuale di, con le numerose problematiche da risolvere tra cui quella delle future emergenze determinate dalle allerte meteo e la necessità di dividere in zone il paese a seconda del rischio. Ultima tappa ...

Agenzia ANSA

