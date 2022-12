Caro voli | prezzi senza freni a Natale | chi ha aumentato di più i biglietti

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un biglietto solo andata Roma-Palermo da 254 euro il 23 dicembre, da 370 euro il 21 fino a costare 511 euro il 20 dicembre, più di un Roma-New York che nella stessa data costava 459 euro. La folle corsa dei costi deiper le festività natalizie ha portato l’Antitrust ad aprire un’istruttoria nei confronti di quattro compagnie, Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita, per valutare l’eventuale distorsione sulla concorrenza nei principali collegamenti arei con la Sicilia.: l’esposto di Codacons e della Regione siciliana L’Autorità garante della concorrenza del mercato ha avviato le verifiche dopo aver accolto l’esposto di Condacons Sicilia che il 13 dicembre denunciava ialle stelle delle tratte aeree tra l’Isola ...

