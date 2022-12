Carneficine di Natale | le agghiaccianti storie che hanno sconvolto un Paese

Leggi su kronic

(Di sabato 24 dicembre 2022) No, ilnon è sempre gioia, festa e condivisione. Ne esiste anche una versione rosso sangue che vi farà venire i brividi. Sebbene le festività natalizie siano in genere un momento di gioia e di amore, c’è un numero sorprendentemente elevato di omicidi avvenuti a, in una sorta di rovescio della medaglia. Insomma,non significa stare sempre e comunque in famiglia felici della compagnia altrui. Il periodo più magico dell’anno, infatti, nel corso degli anni si è tinto anche rosso sangue con uccisioni raccapriccianti cheil mondo intero. Ma quali sono state quelle più cruente e orribili di? Omicidi (Kronic.it)Non è sempre un buon: le uccisione più cruente Partiamo dalla prima storia. Nel 2007, nello stato di Washington, ...