Caos in Aula | termine sui subemendamenti comunicato via fax Protesta l’opposizione | «Ma dove si è mai visto?» – Il video

(Di sabato 24 dicembre 2022)intra i banchi deldurante il via libera notturno della Manovra targata Giorgia Meloni. Alla domanda posta da Luigi Marattin, di Azione-Italia Viva, relativa al modo attraverso cui è statoilultimo per presentare i, è intervenuto il vicepresidente della Camera Giorgiò Mulé che ha confermato di aver trasmesso la notizia «questo pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30» e «via fax». Risposta, quella di Mulé, che ha creato turbamenti tra i banchi del. «Via fax? – ribadisce Marattin – Ancora il Fax usate? No, ma questa è bellissima». A rincarare la dose è intervenuto poi Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, che ha sottolineato come «una cosa così, non si era mai vista». E poi ancora: ...

Open

... basti pensare che ancora giovedì (quando la legge era ormai giunta in) la Ragioneria ha ... né della maggioranza, ma di quello che viene definito deep State: 'C'è statosulla manovra Il ...intra i banchi dell' opposizione durante il via libera notturno della Manovra targata Giorgia Meloni . Alla domanda posta da Luigi Marattin , di Azione - Italia Viva, relativa al modo ... Caos in Aula, termine sui subemendamenti comunicato via fax ... Dopo giorni e giorni di schermaglie e di correzioni, di lotta all’ultimo sangue su ogni singolo emendamento, ieri sera la prima manovra economica del governo di Giorgia Meloni ha ottenuto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...