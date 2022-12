(Di sabato 24 dicembre 2022) È tornata #di, l'iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo pensata per trasmettere ai giovani, attraverso la metafora dello sport, e in particolare della competizione paralimpica, i valori ...

leggo.it

... l'iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo pensata per trasmettere ai giovani, attraverso la metafora dello sport, e in particolare della competizione paralimpica, i valori più importanti nella...Un giorno per ricordare che lavince . Un momento per celebrare chi, sin dai primi attimi ...e con i calciatori del Benevento calcio a regalare un momento di incontro unico ai piccoli... Campioni di vita, 500 ragazzi al Teatro Corso di Venezia È tornata #CAMPIONIdiVITA, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo pensata per trasmettere ai giovani, attraverso la metafora dello sport, e in particolare della ...Nel 1923 Edoardo diventa il 1° presidente della famiglia che da un secolo governa i bianconeri. Una saga da rileggere nel libro di Cucci e Calzaretta con le splendide foto storiche di Salvatore Giglio ...