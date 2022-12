Calendario sport 2023 | ecco le date tutti gli eventi sportivi dell’anno

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilcompleto dellonel. Si preannuncia un anno intenso e ricco di grandi appuntamenti:quindi ledigliivi, suddivisi mese per mese, per non perdervi davvero nulla. Da gennaio a dicembre,cosa ci aspetterà a livelloivo. GENNAIO 1 – Tennis: United Cup (inizia il 29 dicembre) 1 – Automobilismo: Parigi-Dakar 1 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Val Mustair 1 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Ljubno femminile 1 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Garmisch maschile 2 – Tennis: Atp Adelaide 1 e Atp Pune 2 – Tennis: Wta Adelaide 1 e Auckland 3 – Calcio: Copa del Rey sedicesimi di finale 3 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Oberstdorf 3 – ...