Calendario Serie A basket | si gioca a Santo Stefano! Orari 26 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 24 dicembre 2022) LaA aStefano: non è la prima volta che la si vede, ma ha sempre il suo fascino. Stavolta sila dodicesima giornata e, rispetto allo scorso anno, è certo che vedremo pallacanestro e non una sequela di rinvii come fu quella causata dalle numerosissime positività al Covid-19 del periodo. Il pomeriggio di un particolare lunedì cestistico inizia con Tortona-Treviso, che non va lontano dall’essere un testacoda. Trieste ospita Trento in una partita dai tanti significati che in certa misura travalicano lo sport, mentre Venezia-Sassari è la replica della finale scudetto 2018-2019. Milano, dopo il ko in Trentino, riceve Varese per un derby che torna ad essere in alta quota per classifica; Pesaro, invece, ospita la Virtus Bologna in un duello che ha tanto di classico. Sfida tutta a Sud tra Brindisi e Scafati, mentre a Napoli ...