Calciomercato Napoli | dal colpo Bereszy?ski al possibile affare da 25 milioni A gennaio anche una cessione

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il mercato diè ormai alle porte e la SSCè pronta ad intervenire per perfezionare una squadra che, fino a questo punto, è stata perfetta. Luciano Spalletti non ha chiesto cambiamenti, ma qualche novità sarà presente in squadra. Il primo acquisto del nuovo anno, infatti, sarà Bartosz Bereszy?ski. Il calciatore della Sampdoria L'articolo

CalcioNapoli24

SERVONO LIQUIDI - 25 milioni , sempre che non parta un'asta, e un progetto vincente: nulla che ilnon possa garantire, al giorno d'oggi, tuttavia la concorrenza è folta e il clamore della ...I centrocampisti, quelli bravi, in cima alla lista della spesa. Precedenza a chi ha un contratto lungo ma non lunghissimo e che proprio per questo motivo merita i riflettori. Quelli del 2024, per ... Lady Kim Min Jae: "Il Natale in casa nostra è azzurro!" | VIDEO Il Monza sta entrando nel rettilineo finale della trattativa che dovrebbe portare Brekalo a vestire la maglia della squadra brianzola ...Dal suo arrivo al Milan non ha rispettato le aspettative fino ad ora: i rossoneri pensano già al suo addio dopo pochi mesi ...