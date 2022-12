Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | ecco l’offerta | cifre e dettagli

CalcioMercato.it

Commenta per primo Ilcorre ai ripari dopo i nuovi problemi fisici di Maignan e cerca un portiere sul mercato invernale . Secondo la Gazzetta dello Sport , non si sblocca la trattativa con l'Atalanta per Sportiello. ...Commenta per primo La Serie A ancora in pausa dopo i Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina ai rigori in finale contro la Francia e ilanimano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022. vai alla gallery "Fumata bianca a giugno": colpo Milan da 40 milioni Il Milan sorpreso dalla richiesta di un club per un obiettivo di calciomercato: difficile che l'affare si concretizzi a tale prezzo.In viale della Liberazione hanno mangiato la foglia e iniziano a sospettare che le cose possano non concludersi con il lieto fine sperato ...