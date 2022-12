Calcio | Manchester United | Dalot | Shaw | Fred e Rashford prolungano fino al 2024

Il Sannio Quotidiano

Si è parlato di un possibile trasferimento alUnited, al Chelsea o all'Arsenal, le ultime notizie di mercato confermano la possibilità di un'offerta da parte del Tottenham per il giocatore.Come d'abitudine, ild'Oltremanica non solo non si ferma durante le festività natalizie, ma ... Appuntamento in trasferta, viceversa, per la sua più immediata inseguitrice, ilCity, in ... Calcio: Manchester United, Dalot, Shaw, Fred e Rashford ... (ANSA) - ROMA, 24 DIC - L'attaccante della nazionale inglese Marcus Rashford ha firmato un prolungamento del contratto col Manchester United, che lo lega al club fino al 2024. Il nuovo contratto, su ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...