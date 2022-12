Calcio | Francia | ucciso a soli 22 anni Adel Santana Mendy | attaccante dell' Aubagne

(Di sabato 24 dicembre 2022) Marsiglia, 24 dic. - (Adnkronos) - Ilfrancese è in lutto per la morte a22che ha perso la vita in maniera tragica. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Provence', il calciatorea squadra che milita in National 2 sarebbe statoa colpi d'arma da fuoco nella la scorsa notte. L'episodio si sarebbe verificato nei pressi del quattordicesimo arrondissement di Marsiglia.

Notizia choc per tutto il calcio francese : l'attaccante dell'Aubagne Adel Santana Mendy ha infatti perso la vita oggi in tragiche circostanze. Il 22enne , cresciuto nel vivaio dell' Olympique Marsiglia e militante in National ......Martinez dopo la vittoria dei Mondiali da parte dell'Argentina non sono andate giù alla Francia, ma ... Il modo in cui ha preso in giro Mbappé, poi, danneggia il calcio e sé stess o'. Francia, la ministra dello Sport contro i giocatori argentini: "Comportamento pietoso e volgare"