Bonus edilizia | costi energia e apprendistato Confartigianato ci spiega cosa manca in manovra

(Di sabato 24 dicembre 2022) In attesa del varo definitivo del Parlamento, la legge di Bilancio 2023 esprime complessivamente apprezzabili impegni da parte del governo. Costruita in tempi record, in un quadro di compatibilità con le misure del Pnrr e i conti della finanza pubblica, lasi pone in continuità con i provvedimenti già assunti dal precedente esecutivo e concentra le risorse sulla priorità assoluta di ridurre l’impatto dei rincari dell’su imprese e famiglie. Una robusta e pragmatica risposta all’emergenza, quindi, alla quale si affiancano linee di intervento di più ampio respiro orientate a gettare le basi della tanto attesa riforma fiscale, a semplificare la vita delle imprese e a salvaguardare concretamente il sistema manifatturiero made in Italy, favorendo anche la creazione di lavoro. Si tratta di obiettivi che incrociano le aspettative più volte ...