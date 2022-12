Bonucci suona la carica | il momento ripreso dalle telecamere

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lehannointento a fare ciò che gli riesce meglio. Ovvero,re laper il bene dei suoi compagni. Il motivo per cuiricopre il ruolo di capitano è anche questo. Essere un leader sia dentro che fuori dal campo. Di fatti è soprattutto fuori dal terreno di gioco che si dimostra di essere degni di ricoprire un ruolo così importante. Ansa FotoSe non si è in possesso di determinate attitudini, un peso del genere sarà opprimente. Peserà a tal punto da schiacciare con veemenza ogni singolo giocatore. Per questo motivo non è una cosa facile. Prima di assumersi determinate responsabilità, un giocatore deve riflettere molto attentamente sul da farsi. Ma il capitano dei bianconeri non si è mai tirato indietro davanti a nulla. Nemmeno quando l’eredità ...

Calciomercato.com

... in Qatar, mabeffarda per l'Italia di Roberto Mancini , sconsolata spettatrice della Coppa ... In difesa al lato di, in evidente crisi anagrafica, Acerbi e Gatti; invariato il centrocampo, ......bianconero sceglie Gatti come partner di Bremer e Danilo giubilando una volta di più, Sarri ... Il balletto che segue, già mostrato nel turno precedente a Verona,quasi come uno sberleffo ... Juve, altri problemi: si ferma Bonucci. E Chiesa salta l'Arsenal | Serie A Un altro problema in casa Juventus, si ferma Leonardo Bonucci. Il difensore ha accusato ieri un problema, sfociato in un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo: sarà rivalutato tra 10 giorni.