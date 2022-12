Bologna | accoltella la moglie e scappa | fermato | la donna è grave

La Repubblica

Una donna è stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. E' successo a, in via Rialto. In casa erano presenti anche i figli. L'uomo, uno straniero, subito dopo è fuggito, ma è stato bloccato dalla polizia. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, che stanno ...È stato fermato dalla polizia l'uomo che questa mattina 24 dicembre aha accoltellato sua moglie, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta in casa davanti ai figli della coppia. L'uomo ha poi tentato di scappare, finché è stato ... Bologna, accoltella la moglie davanti ai figli e scappa: fermato da polizia e carabinieri Un uomo è stato fermato mentre tentava la fuga dopo aver accoltella la moglie. La donna, colpito al collo, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Il tentato omicidio avvenuto a Bologna davanti ...Una donna è stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. È successo a Bologna, in via Rialto.