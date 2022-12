Bologna | accoltella la moglie e scappa | donna in fin di vita E' stato fermato dalla polizia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Unaè statata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. E’ successo a, in via Rialto. In casa erano presenti...

il Resto del Carlino

Una donna è stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. È successo a , in via Rialto. In casa erano presenti anche i ...... gravi al punto che nella notte il 47enne è stato trasportato con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. ... Tentato omicidio a Bologna, accoltella la moglie davanti ai figli la vigilia di Natale Una donna è stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. È successo a Bologna, in via Rialto.Una donna è stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. È successo a Bologna, in via Rialto.