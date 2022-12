Bloody Calendar | la recensione | il calendario dell' Avvento che uccide

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ladi: grazie all'uscita Midnight Factory ecco un horror franco-belga ad ambientazione natalizia. Per soddisfare i propri sogni, servono dei sacrifici... Proprio in imminenza del Natale, ecco una storia per chi ama l'horror anche sotto l'albero e non vuole lasciarsi risucchiare dalle solite commedie, spesso melense, del periodo. La scopriamo grazie a Midnight Factory e alla recente uscita homevideo. Come vedremo in questaè un bizzarro film di produzione franco-belga scritto e diretto da Patrick Ridremont e ambientato proprio nel periodo che precede le feste di fine anno. Tutto parte da un regalo speciale, attorno al quale ruoteranno i sogni di una ragazza, ma il tema centrale è a quali e quanti sacrifici (anche macabri) si è ...

Movieplayer

La recensione di Bloody Calendar: grazie all'uscita Midnight Factory ecco un horror franco-belga ad ambientazione natalizia. Per soddisfare i propri sogni, servono dei ...Here Option’s to Downloading or watching Christmas Bloody Christmas streaming the full movie online for free. Do you like movies If so, then ...