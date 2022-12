Berlusconi fa gli auguri di Natale agli italiani Poi il messaggio a Meloni

(Di sabato 24 dicembre 2022) Come da tradizione, Silviofa glidi. Il Cavaliere augura ad adulti e bambini di trascorrere le festività in pace e serenità. Questa volta, però, tra le righe c'è unparticolare che sembra essere rivolto proprio al premier Giorgia. Il presidente di Forza Italia, infatti, sembra tracciare la linea d'azione del governo di centrodestra nei prossimi mesi. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un #festoso e sereno e di riuscire a realizzare nel nuovo anno i sogni ed i progetti che portate nella mente e nel cuore, per voi e per le persone che amate. Guarda il video completo https://t.co/BmxJHViHg1 pic.twitter.com/wendWw19HE — Silvio...

Liberoquotidiano.it

auguri di Natale di: guarda qui il video Oggi, sottolinea, 'a spaventare le famiglie e le imprese sono i rincari dei costi dell'energia . Hanno colpito indistintamente tutti ...Silvio, in questi giorni ad Arcore con la famiglia per trascorrere il S anto Natale conaffetti più cari, ha pubblicato sul proprio account Instagram un video in cui augura a tutti... Silvio Berlusconi, gli auguri di Natale (con "pizzino" a Meloni) Roma, 21 dic "Per alcuni aspetti è vero. Noi siamo ai bordi del campo su due campi di gioco diversi, loro ala centrista del centrodestra, io dell'area di centrosinistra… Leggi ...Lo dice Silvio Berlusconi in un video di auguri di Natale pubblicato sui ... noi speriamo che queste Feste possano essere meno angosciose di quelle degli anni scorsi, quando gli italiani, come tutti ...