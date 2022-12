(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic –, imprenditoreno arrenel marzo 2021 negli Emirati Arabi Uniti, è tornato oggi in. E’ atterrato stamani all’aeroporto di Malpensa, dove ad attenderlo c’erano la compagna Stefania e la figlia.da quasi due anni non riusciva a lasciare il Paese del Golfo, dopo aver trascorso diversi mesi in carcere e poi un successivo lungo periodo bloccato in una struttura dell’ambasciatana ad Abu Dhabi. Un caso surreale che ricorda Il Processo di Kafka, generato anche dagli errori grossolani di Luigi Di Maio. Su questo giornale, nelle ultime settimane abbiamo seguito la vicenda di, ricostruendone gli aspetti più grotteschi e ...

Il Primato Nazionale

Roma, 24 dic -. Andrea Costantino , imprenditore italiano arrestato nel marzo 2021 negli Emirati Arabi Uniti, è tornato oggi in Italia . E' atterrato stamani all'aeroporto di Malpensa, dove ad ...L'ufficialità in un tweet del club sardo: 'Mister'. I dirigenti sardi hanno convinto il ... InInter , uno dei temi di mercato riguarda il rinnovo di Milan Skriniar , il cui contratto ... Bentornato a casa. Andrea Costantino è in Italia: “Restituirò i soldi versati dallo Stato” Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha accolto il rientro in patria ...Natale a casa per Andrea Costantino, milanese arrestato negli Emirati Arabi nel 2021. Una volta scarcerato, era rimasto bloccato ad Abu Dhabi ...