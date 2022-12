Beautiful | anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2022 | Quinn spiazza Carter

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 24 dicembre 2022)dal 27 al 31(la soap americana non sarà trasmessa lunedì 26):prenderà una decisione importante per il futuro suo e del suo matrimonio con Eric. La donna, infatti, nel momento in cuile chiederà di scappare con lui, farà una sceltante. Nel frattempo, Paris e Zende saranno sempre più felici mentre Bill cercherà di riconquistare Katie. Tramedal 27 al 31chiude la relazione conParis accetterà la proposta di Thomas di condividere l'appartamento in attesa che lui compri una nuova casa. Zende, però, non prenderà molto bene la notizia. Nel frattempo, ...