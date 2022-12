Bayern Monaco | l’ex tecnico Heynckes operato al cuore | “È stato il periodo peggiore della mia vita”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022)die Real Madrid, Jupp, èal. Il 77enne aveva due arterie otturate e i medici hanno dovuto intervenire per ere guai peggiori, facendo però rimanere il tedesco nel reparto di terapia intensiva per quasi due settimane. “Èilmia. Non riuscivo a dormire, il tempo si trascinava, era come un martirio ”, le prime parole diche adesso avrà un ungodi degenza. SportFace.