Basta un fiore per rivoluzionare il proprio guardaroba

(Di sabato 24 dicembre 2022) Fiori che non sfioriscono mai: le rose sbocciano sulle passerelle Autunno Inverno 2022 2023, estendendo la tendenza anche ai mesi più freddi. I motivi floreali non hanno stagionalità, elevando anche i look più stratificati e caldi. Sottoforma di gioielli, come collana rosa, orecchini e choker, spille e applicazioni su abiti e accessori si fanno notare per dimensioni ed estro. Per outfit da sera ricercati, ma anche per cerimonie ed occasioni speciali: è quel tocco in più che non passa inosservato. Stile senza compromessi nè spine: una rosa è ciò cheperla propria mise. Le rose sbocciate sui look di tendenza dell'AI 22/23 guarda le foto ...