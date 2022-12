Basket | Nba | Spurs ko e i Magic di Banchero vincono l' ottava partita delle ultime nove

(Di sabato 24 dicembre 2022) Orlando, 24 dic. - (Adnkronos) - Non si ferma più la corsa dei(13-21) che conquistano l'vittoria nellegare, superando 133-113 i San Antonio(10-22), chiudendo in crescendo il match grazie al 39-24 di parziale nell'ultimo quarto e godendosi un Cole Anthony che sfiora la tripla doppia da 23 punti, 10 rimbalzi eassist. Dall'altra parte San Antonio continua ad annaspare, incapace di andare oltre i 17 punti di Keldon Johnson e i 16 con otto assist di Tre Jones. Paoloscende sotto i 20 punti segnati, una rarità o quasi in questa stagione. Il ventenne di Seattle con passaporto italiano realizza 18 punti con 7/15 dal campo, 3/6 dall'arco, sei rimbalzi, quattro assist e +13 di plus/minus. Stessa percentuale al tiro per Franz ...

Dalla finale mondiale di Doha a Brooklyn per ilè un attimo. Palcoscenici illustri che diventano ancora più luminosi se a frequentarli è Ibrahimovic. Zlatan ha approfittato dei due giorni e mezzo di libertà concessi da Pioli a Milanello ...Il programma su Sky Sport Uno e Sky SportNEW YORK KNICKS - PHILADELPHIA 76ERS (domenica 25 dicembre alle ore 18.00 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna) DALLAS MAVERICKS - LOS ... Ibra, blitz a New York per l’Nba. L’abbraccio con Irving New York, 24 dic. - (Adnkronos) - Spettatore d'eccezione seduto in prima fila al Barclays Center di New York a seguire con grande attenzione la sfida tra Brooklyn e Milwaukee, Zlatan Ibrahimovic non..Lo svedese ha assistito al big match tra Brooklyn e Milwaukee e al termine ha salutato calorosamente la stella dei Nets. Il 26 la ripresa del lavoro a Milanello ...