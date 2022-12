Bari | lo spettacolo di Natale parla della morte e i bambini nel pubblico scoppiano a piangere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Doveva essere unoper i, ma molti dei piccoli spettatori hanno finito per ritrovarsi in lacrime e in sala si è scatenato il caos con i genitori che hanno scelto di abbandonare il posto in cui si stava tenendo la pièce teatrale. È accaduto a Corato, nel Barese, dove per loLa Cattedrale Vivente, dell’attore Roberto Corradino, c’erano tantiscuola primaria Fornelli, protagonisti anche sulla scena, e i loro genitori. Nessuno però pensava che il tema trattato, lae il perdono, sarebbe stato affrontato in modo che ha finito per spaventare i, alcuni dei quali si sono abbandonati al pianto e sono stati portati via dai genitori, riporta il Corriere del Mezzogiorno-Puglia. “Ci dissociamo da quanto accaduto”, ha scritto ...