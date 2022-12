Barcellona | Laporta sul ritorno di Messi VIDEO

ItaSportPress

Il numero uno del campionato spagnolo, tramite Twitter, ha 'criticato' le dichiarazioni rilasciate dal presidente blaugrana a Barça Tv: "Caro Joan, ti comunico i dettagli del...Seguite qui le voci e gli affari conclusi riguardanti i trasferimenti di calciatori dei massimi campionati europei. Il presidente delJoanvorrebbe che Lionel Messi tornasse al Nou Camp. Il contratto del 35enne con il Paris Saint - Germain scade la prossima estate, e come riportato all'inizio del nuovo anno ... Laporta: “Messi tornerà al Barcellona Vedremo…” Il Barcellona continua a far sognare Xavi e i tifosi blaugrana. Il club catalano ha raggiunto da diverse settimane un accordo verbale con i rappresentanti di N'Golo Kanté. Il centrocampista francese, ...Forse la notizia del prolungamento del contratto di Messi col Psg non è andata giù a qualche tifoso del Barcellona. Può essere solo questa la spiegazione, altrimenti perché vandalizzare un murales nel ...