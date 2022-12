Barcellona | il Tas conferma le 3 giornate di squalifica per Lewandowski

(Di sabato 24 dicembre 2022)te dal Tas, il tribunale amministrativo per lo sport, le trediinflitte a Robert. Il capocannoniere de LaLiga con 13 gol, nonché attaccante del, era stato espulso lo scorso 8 novembre nella trasferta contro l’Osasuna per aver contestato in modo troppo plateale una decisione arbitrale. Un grave gesto nei confronti del fischietto Gil Manzano, che aveva anche lasciato intendere che l’arbitro faccia uso di sostanze proibite. SportFace.

SPORTFACE.IT

Logo Uefa © LaPresseUn parere non vincolante rispetto alla sentenza prevista nei prossimi mesi, sui quali si è espresso anche l'avvocato Angelo Cascella, ex membro deled esperto di diritto ...... secondo la sentenza del, come conseguenza del suo passaggio a zero euro al Lille nel 2018. Si ... Real Madrid e. La vicenda è resa ancora più complicata dalle posizioni differenti tra ... Barcellona: il Tas conferma le 3 giornate di squalifica per ... Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo 'Sport' in queste ultime ore, Alejandro Balde è ad un passo dal rinnovo col Barcellona ...A distanza di 10 anni dal trasferimento dal Santos al Barcellona, si è fatta definitiva chiarezza in sede di Tribunale: non ci fu frode né ...