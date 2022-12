Ballando con le Stelle | vincono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) –Lal’edizione 2022 di ‘con le’. Nella finalissima, contraddistinta dalle solite polemiche tra i giudici, i vincitori, ripescati nella precedente puntata, hanno sfidato il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi. Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e dj italo-francese Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia. Quarti classificati Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Il trionfo della coppia è arrivato dopo il ko di Gabriel Garko che, dato come favorito in coppia con Giada Lini, ha dovuto abbandonare la competizione, rinunciando alla possibilità di aggiudicarsi il primo posto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Venerdì 23 dicembre Milly Carlucci ha decretetato il vincitore dell'edizione 2022 dile stelle ( Tutti i concorrenti e cast del programma ). Il dance showPaolo Belli, che per l'ultima puntata è andato in onda l'antivigilia di Natale, incorona il re e la regina della ...Luisella Costamagna si è aggiudicata la vittoria dell'ultima edizione dile Stelle .una percentuale del 57% la coppia formata dalla giornalista e Pasquale La Rocca ha ottenuto la preferenza del pubblico, battendo la coppia composta da Alessandro Egger e ...I motivi per i quali Lorenzo Biagiarelli abbia deciso di non partecipare alla finale di Ballando con le stelle in onda il 23 dicembre potrebbero essere tanti. Una scelta personale, visto quello che è ...