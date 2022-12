Ballando con le Stelle | vince a sorpresa la coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca

Il vero colpo di scena alla finale dile Stelle lo ha regalato Lorenzo Biagiarelli , chela sua assenza ha fatto ancora più rumore . Lorenzo meritava senza dubbio di essere tra i finalisti dell'edizione, ma così non è ...Non corre buon sangue tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli ale Stelle . Le due non si sono mai sopportate troppo quando la prima era una ballerina del cast e ora che è diventata commentatrice a bordo campo la situazione è addirittura peggiorata. ...Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l'edizione 2022 di Ballando con le stelle. Un trionfo che arriva dopo il ko, questa volta definitivo, dell'arcifavorito Gabriel Garko ...L'antipatia tra la ballerina e la giornalista è arrivata al culmine nel corso della diciassettesima edizione del dancing show ...