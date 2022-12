Ballando con le stelle | Iva Zanicchi risponde alle critiche | “Tanti mi hanno definita volgare | ma la volgarità è altro”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 dicembre 2022) Anche nell’ultima puntata dicon le, Ivatorna sulle polemiche e si difende dincassate nelle scorse settimane. “In questo percorso sono stata spesso accusata di essere, ma lae se volete vi dico anche cosa”, ha detto la cantante, che assieme al brino Samuel Peron ha composto una delle coppie finaliste di questa edizione. Una frase accolta da un applauso convinto del pubblico. In precedenza, Iva era stata presa di mira per le barzellette che aveva raccontato nelle scorse puntate e anche per l’insulto che aveva rivolto a Selvaggia Lucarelli. “Le è uscita una parola sbagliata e ha capito: si è scusata in tutti i modi possibili , con grande umiltà”, ha chiarito negli ...