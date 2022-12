“Ballando con le Stelle” | è successo durante la finale | nessuno se n’è accorto

(Di sabato 24 dicembre 2022) News Tv. Ieri sera è andata in onda ladi “con le” 2022. Luisella Costamagna ha trionfato, dopo essere stata ripescata nella scorsa puntata. Un esito controverso che ha diviso il pubblico e soprattutto i giudici. Anche per questo motivo è stata una puntata molto movimentata.la, inoltre, èqualcosa di inaspettato, ma pochi se ne sono accorti. (Continua…) LEGGI ANCHE: “con le”, Selvaggia Lucarelli verso l’abbandono: l’indiscrezione “con le” 2022, vince Luisella Costamagna Luisella Costamagna vince l’edizione di “con le“. La giornalista e conduttrice televisiva è stata ripescata nel ...

Selvaggia Lucarelli è un personaggio divisivo, c'è chi la ama e chi la odia. Nello studio dile Stelle il pubblico più volte l'ha fischiata e contestata. Anche nel corso della puntata finale, dopo un commento su Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, sono volati i primi fischi e i primi ......vittoria inaspettata (e non senza polemiche) quella della giornalista Luisella Costamagna insieme al ballerino e coreografo Pasquale La Rocca all edizione 2022 del programma televisivo...La coppia formata da Luisella Costamagna e il ballerino Pasquale La Rocca ha vinto, a sorpresa, l'edizione 2022 del programma televisivo Ballando con le stelle ...Luisella Costamagna ha vinto Ballando con le Stelle 2022 ma in molti sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli, anche Andrea Delogu. Il regolamento di Ballando ha permesso alla Costamagna di vincere, la ...