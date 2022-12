Ballando con le stelle 2022 | vince Luisella Costamagna Ma la same sex dance è ufficialmente sdoganata

(Di sabato 24 dicembre 2022) La ‘ripescata’e Pasquale La Rocca vinconocon le, secondo gradino del podio per Alessandro Egger e Tove Villfor e terzi Ema Stokholma e Angelo Madonia. E’ il verdetto della 17esima edizione dello show di Milly Carlucci che arriva al termine della finalissima, puntata in onda su Raiuno il 23 dicembre. I vincitori dicon lePer l’ex nuotatore Alex Di Giorgio e il maestro Moreno Porcu, la prima coppia dichiaratamente gay nella storia del programma, la gara si chiude al termine della seconda manche, battuti in sfida – per una manciata di voti – proprio dalla coppia vincitrice. L’atleta 32enne l’aveva annunciato prima della puntata: “Comunque andrà, sono stati tre mesi che porterò per sempre nel ...

La finale dile stelle 2022 non avrebbe potuto essere più discussa. La vittoria della giornalista Luisella Costamagna , in coppiaPasquale La Rocca, è secondo molti di d ubbia validità, alla luce ...Venerdì scorso si è conclusa quest' ultima edizione dile stelle che, non senza aspre polemiche e malumori, ha visto il trionfo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, la padrona di casa del sabato sera di Rai1, però, è già proiettata ...