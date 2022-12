Ballando con le Stelle 2022 | Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono il talent show delle polemiche

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 dicembre 2022)Lahanno battuto Alessandro Egger e Tove Villfor nella finale dicon leL'edizione più polemica deldi Milly Carlucci si è conclusa:Lasono i vincitori dicon le. La giornalista e il suo maestro sono stati ripescati la scorsa settimana, lasi era fermata per un brutto infortunio. Selvaggia Lucarellii ha polemizzato durante la finale, contestando il rientro della coppia: 'Non è giusto per gli altri concorrenti'.e ...