Baghdad | Meloni vola in Iraq a salutare il contingente italiano e incontra il premier Al Sudani

(Di sabato 24 dicembre 2022) Viaggio lampo del Presidente del Consiglio per fare gli auguri ai nostri militari impegnati in missioni di pace

la Repubblica

...il Patriarca Caldeo di, SB Louis Raphael Sako, al quale ho espresso auguri di Natale e vicinanza alla comunità cristiana in Medio Oriente". Lo scrive su Twitter la premier Giorgia... 270 mezzi terrestri e 12 aerei suddivisi tra le basi di Erbil, nel Kurdistan iracheno, di...Repubblica Islamica e la Russia su quel fronte ucraino dove l'Italia e il governo di Giorgia... Meloni a Baghdad, colloquio con al Sudani. Visita ai militari italiani: "Un Iraq forte è una condizione per l… Viaggio lampo del Presidente del Consiglio per fare gli auguri ai nostri militari impegnati in missioni di pace ..."Casa vostra vi vede, vi guarda e sa quanto vi deve". Giorgia Meloni vola in Iraq, all’antivigilia di Natale, per portare al contingente italiano, che guida tra l’altro la missione Nato nell’area, gli ...