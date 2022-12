Avatar | La via dell' acqua | Perché Kiri è il personaggio chiave del film

HDblog

Marco Giusti per Dagospiaway of water Siamo sempre lì. ': Ladell'acqua' di James Cameron cresce di un milione e passa al giorno, ieri era 1 milione 249 mila euro per un totale di 15 milioni e 156 mila euro. In tutto il mondo sono ...Nel giorno che ha anticipato la Vigilia del Santo Natale il Box Office Italia ha incoronato: Ladell'acqua come nuovo re degli incassi 2022. Secondo i dati ottenutiCinetel , infatti,2 ieri - venerdì 23 dicembre - ha incassato altri 1.25 milioni di dollari , per un ... Avatar: La Via dell'Acqua ha mandato in panne tanti proiettori in Giappone Quello che è straordinario riguardo a Kiri è che la tecnologia oggi permette a un'attrice di oltre settant'anni di ringiovanire e di dare vita a un personaggio adolescente; la performance capture oggi ...il regista di Avatar: la via dell'acqua James Cameron ha discusso del motivo per cui ha filmato Avatar 2 e Avatar 3, più sequel di Avatar uno dopo l'altro.