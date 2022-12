Ava Gardner | i migliori film di un' attrice dal fascino straordinario

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il 24 dicembre 1922 nasceva Ava, stella del cinema americano classico: un'che, alle qualità artistiche, abbinava personalità, bellezza e un. Ava Lavinianasceva il 24 dicembre 1922 a Smithfield, in North Carolina, ultima di sette figli di una famiglia di contadini di origine britannica. Dopo aver trascorso un'infanzia tra le difficoltà economiche, nel 1941 Ava diede una prima svolta alla propria vita, presentandosi a dei provini per la Metro-Goldwyn-Mayer, riuscendo ad ottenere un contratto: così, si trasferì ad Hollywood, dove cominciò ad affinare il proprio talento. Dopo aver seguito dei corsi di recitazione e di dizione, laottenne i primi ruoli non accreditati: furono numerosi, ma la determinazione e la pazienza non le mancavano. ...

Harper's Bazaar Italia

La faticosa e disagiata infanzia, l'adolescenza durante cui, per sua ammissione,lesse solo due libri - la Bibbia e Via col vento - , ma da quello scatto in vetrina in poi comincia a ...In questi anni di grande fervore internazionale la costumista ferrarese lavorò per attori come Sophia Loren,, Burt Lancaster, Alida Valli. La vita di Berselli fu segnata anche da un ... Il vestito da sposa di Ava Gardner, una delle più celebri regine di ... Il 24 dicembre 1922 nasceva Ava Gardner, stella del cinema americano classico: un'attrice che, alle qualità artistiche, abbinava personalità, bellezza e un fascino straordinario.Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...