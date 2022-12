Aumento stipendio medici Pronto Soccorso | Muscarà | “Emendamento foraggia disuguaglianze”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiApprovato nella manovra regionale di Bilancio per il triennio 2023/2025, anche l’all’art.45 per l’degli stipendi soltanto per idi. Tra i pochi contrari il consigliere Mariache ha riportato le seguenti dichiarazioni: “Questoè per una lobby, soltanto quella deiche esclude addirittura quelli del 118, ossia coloro che operano in situazioni immediate quando una persona è in pericolo di vita. Questopensa di sopperire con unoun po’ più alto per i, tutte le mancanze della sanità campana. Diamo quattro spiccioli in più aicosì non si lamenteranno, non è ...