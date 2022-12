Ascolti TV | Venerdì 23 dicembre 2022 Ballando chiude in gloria 30 1% | Mamma ho perso l’aereo 10% sopra Canale 5 9 7%

(Di sabato 24 dicembre 2022) Milly Carlucci -con le StelleNella serata di ieri,23, su Rai1 la finale dicon le Stelle, in onda dalle 21:25 alle 1:34, ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 30.1% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:19, a 4.073.000 spettatori e il 20.9%). Su5 Natale a 5 stelle ha incollato davanti al video 1.594.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 Blue Bloods arriva a 779.000 spettatori (4.5%). Su Italia1, hoha raccolto 1.768.000 spettatori (10%). Su Rai3 Oltre la notte è seguito da 656.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Notting Hill totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Eden raggiunge .000 spettatori pari ...

