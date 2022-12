Ascolti tv dati auditel Ballando con le Stelle | quanto ha fatto la finale ieri sera?

SuperGuidaTV

...Graviano Giuseppe nel corso della sua detenzione dalle quali vanno enucleati alcunidi interesse, sia pure al netto di alcuni tentativi dello stesso Graviano di approfittare di eventuali...Da una parte c'è il successo clamoroso che sta investendo Viva Rai2 , cone apprezzamento ... E idi ascolto in tal senso lo confermano. Ma se da una parte c'è tanto divertimento, e gli ... Ascolti tv giovedì 22 dicembre 2022: Purché finisca bene – La Fortuna Di Laura (16%), In vacanza su Marte (12%) | Dati Auditel E’ boom di vendite ed ascolti per “Margot”, nuovo singolo di Ascanio, giovanissimo cantautore pugliese ed ex allievo di Rudy Zerbi nel talent “Amici” di Maria De Filippi. Il brano è al primo posto per ...L'associazione raccoglie le parole pronunciate nell'udienza alla Cgil, con l'esortazione a «essere voce di chi non ha voce», rinnovando la gratitudine per il suo ministero ...