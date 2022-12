Ascolti Tv 23 dicembre | “Ballando con le stelle” chiude col botto e distanzia “Mamma ho perso l’aereo” e “Natale a 5 Stelle”

(Di sabato 24 dicembre 2022)al top: Tg1 a milioni e %. Su Rai1 “tutti in pista” 4,073 milioni e 20,85%. “con le” 3,987 milioni e 30,1%. Tg5 a milioni e %. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 3,470 milioni di spettatori e 18%. Pre-vigilia natalizia quasi nel solco della tradizione alla sera di venerdì 23, ma con la finalissima di Milly Carlucci a rompere gli schemi. Rai1 ha programmatocon le, vinto da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca su Alessandro Egger e Tove Villflor. E Canale 5 ha risposto con la commedia in prima tva 5. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha puntato sui telefilm e Rai3 sul film Oltre la Notte. Lato Cologno, Italia 1 ha ...

tv di venerdì 232022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Ballando con le Stelle " contro " Natale a 5 stelle ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì ...E anche alla nuova edizione di Meraviglie - Stelle d'Europa (tre puntate su Rai 1 dal 28). ... è iniziata nel 2015 e l'ha portata anche a Firenze, Venezia, Napoli, sempre con buoni. ...Ascolti tv 23 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...