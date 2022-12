ASCOLTI TV 23 DICEMBRE 2022 | MILLE MILLY! LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE CHIUDE IN GLORIA 30 | 1% | CON PICCO DEL 46% | MAMMA HO PERSO L’AEREO 10% SUPERA NATALE A 5 STELLE 9 | 7% | LO ZECCHINO D’ORO 16 | 4%

(Di sabato 24 dicembre 2022)TV 23· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 530 11.52UnoMattina – 844 17.43Storie Italiane – 725 16.51Storie Italiane – 785 15.61È Sempre Mezzogiorno! – 1641 17.32Tg1 + Tg1 Ec. – x + 2575 20.60Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1686 14.10Oggi è un Altro Giorno – 1728 17.14Paradiso delle Signore – 1788 20.62– 1601 18.10 + 1728 16.42L’Eredità – 2681 20.32L’Eredità – 3808 24.24Tg1 – xTutti in Pista – 4073 20.85con le– 3987 30.06Viva Rai2! E un po’ Anche Rai1 – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 918 18.36Mattino 5 News – 847 19.42Forum (R) – 1169 16.77Tg5 – xBeautiful – 2151 ...

tv di venerdì 232022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Ballando con le Stelle " contro " Natale a 5 stelle ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì ...E anche alla nuova edizione di Meraviglie - Stelle d'Europa (tre puntate su Rai 1 dal 28). ... è iniziata nel 2015 e l'ha portata anche a Firenze, Venezia, Napoli, sempre con buoni. ...Ascolti tv 23 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...