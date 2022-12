Arsenal vs West Ham United – possibili formazioni e notizie sulle squadre

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’potrebbe temporaneamente superare di otto punti il Manchester City in testa alla classifica di Premier League quando ospiterà ilHamall’Emirates per il derby londinese del Boxing Day. Nel frattempo, gli uomini di David Moyes si trovano a 15 posizioni e 23 punti in meno rispetto alle loro controparti della capitale e rischiano di scendere sotto la temuta linea tratteggiata. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 21 di lunedi 26 dicembre. Anteprima della partitavsHam: a che punto sono le dueSono passati quindici anni da quando l’era seduto in cima alla classifica della Premier ...

Alle 18:30 il Liverpool di Klopp farà visita all'Aston Villa e alle 21 il big match di giornata con un altro derby londinese conHam che daranno spettacolo all'Emirates Stadium. Le due ...... quando nel Boxing Day affronterà ilHam e non ha dubbi nell'avere il titolo come obiettivo: "...un aiuto o un ostacolo alle ambizioni dei club - lo stesso sta capitando al Napoli - e l'nel ... Dove vedere Arsenal-West Ham in tv e streaming L'Arsenal come il Napoli, Mikel Arteta come Luciano Spalletti, vogliosi di riprendere il cammino nei rispettivi campionati da dove lo avevano lasciato ...