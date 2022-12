Arnautovic |  «Prima pensavo solo a me stesso | credevo di essere il migliore Questo mi ha fregato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 dicembre 2022) Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, una lunga intervista all’attaccante del Bologna, Marko. A 33 anni è un uomo risolto e un centravanti decisivo, ma il percorso per arrivare fin qui è stato lungo. Chi è oggi Marko? «Un padre. Un marito. Un uomo più maturo, sereno, tranquillo. Completamente diverso da com’era dieci o dodici anni fa. Ho due figlie e quindi grosse responsabilità». E cos’è rimasto del ragazzo che dieci o dodici anni fa ne faceva di tutti i colori? «Ogni tanto viene fuori, soprattutto in campo. Lì rimango più aggressivo. Ma ripeto: sono diverso., la sera volevo sempre uscire, facevo cazzate, combinavo casini… Adesso sono sempre a casa, non mi vedrai mai fuori». Hai detto una volta: “Devo tenere mesotto controllo”. Ti riesce facile o ti costa fatica? ...