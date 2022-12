Andrea Delogu delusa dalla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 dicembre 2022)ha vintocon lema in molti sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli, anche. Il regolamento diha permesso alladi vincere, laovviamente faceva il tifo per Ema Stokholma, sono sorelle più che amiche; la conduttrice Rai confessa che è basita, dal televoto, dal regolamento. Ladie Pasquale La Rocca ha generato più di una polemica e delusione. Per settimane non ha ballato a causa di un infortunio, ha lasciato il dance show sperando di essere ripescata e di riprendersi per la finale, ed è andata davvero così. Tutto ...