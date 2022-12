Amsterdam | tende per coprire le vetrine a luci rosse | “Basta a sballo e sesso” Ma le sex workers protestano | “Una follia”

(Di sabato 24 dicembre 2022)vuole cambiare volto. Le “sex”, le lavoratrici delche da sempre si sono mostrate seminude nelledel quartiere a, non potranno più farlo. Meglio: non potranno più esser viste da tutti, perché davanti alle tradizionali botteghe dovrà essere tirata una tenda. Le prime a protestare sono proprio loro: “E’ una: così si attenta alla nostra sicurezza”. Come funzionano le nuove regole che stanno per essere votate? Per far aprire la porticina il potenziale cliente dovrà scannerizzare un codice a barre sullo smartphone e solo a quel punto scatterà il via libera, con la possibilità di prenotare la prestazione, un po’ come i menù al ristorante ai tempi del Covid. Fino a quel momento potrà solo immaginare. La prostituzione resterà ...

