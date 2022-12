Amrabat come Vlahovic | la Fiorentina può resistere alla tentazione di venderlo?

Fiorentina.it

Ed essersi messo l'abito qatariota lo vedoun gesto di riconoscimento della grandezza, n on è ... SERIE A - 'Theo Hernandez l'ho visto col freno a meno tirato,invece mi ricorda molto ...Non sappiamo in quali condizioni rientreranno i protagonisti del Qatar (tanto per dire,è atteso a Firenze 48 ore prima della gara col Monza), non sappiamotorneranno quelli che in Qatar ... Amrabat show in Marocco: dimensione internazionale e voglia di Champions Il principale nodo del calciomercato della Fiorentina sarà quello legato a Sofyan Amrabat. Dopo l'ottimo mondiale, ci sono i top ...Blog Calciomercato.com: Ci siamo: tra dieci giorni inizierà il calciomercato invernale (in programma tra il 2 ed il 31 gennaio 2023) e la Fiorentina, nonostante una calma ...