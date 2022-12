Afghanistan | i talebani vietano alle Ong di assumere donne | “Troppe lamentele per l’abbigliamento”

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Basta“. Da questo momento inle Organizzazioni non governative nazionali e straniere potranno avere solo dipendenti uomini. E’ questo l’ultimo ordine del governo talebano che prosegue il suo percorso contro i diritti e le libertà delle. Un divieto giustificato, fanno sapere i, d“gravi” sul fatto che il personale femminile che lavora per le Ong non indossasse il velo “corretto”, o hijab. Non è chiaro se l’ordine si applichi a tutte leo soloafgane che lavorano nelle Ong. In una lettera del ministro dell’Economia Qari Din Mohammed Hanif si afferma che a qualsiasi Ong trovata a non rispettare l’ordine verrà revocata la licenza operativa in ...

